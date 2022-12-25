25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? 25 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 25 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Aralık Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Aralık Pazar televizyonda ne var? 25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Aralık Pazar televizyonda ne var? 25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Sipahi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Sipahi

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aldatmak

03:20 Yalnız Kurt

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:45 Yargı

00:15 O Kız

03:00 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)

04:15 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

02:30 Kamera Arkası

03:15 Son Yaz

05:30 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

08:00 Çöp Adam

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

03:30 Türk Müziği

04:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorlaro

10:00 Gazete Magazin

13:15 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kadere Karşı

03:00 Gazete Magazin

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 Kasaba Doktoru

16:30 Ana Haber

16:55 Kapanış Töreni

17:05 Kupa Saati

18:00 2022 Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa"

20:30 Teşkilat

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:00 Hayallerinin Peşinde

03:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:50 Kapanış