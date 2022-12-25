25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? 25 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 25 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Aralık Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Aralık Pazar televizyonda ne var? 25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Aralık Pazar televizyonda ne var? 25 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Sipahi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Sipahi
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:45 Yargı
00:15 O Kız
03:00 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)
04:15 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
02:30 Kamera Arkası
03:15 Son Yaz
05:30 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
08:00 Çöp Adam
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
03:30 Türk Müziği
04:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorlaro
10:00 Gazete Magazin
13:15 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kadere Karşı
03:00 Gazete Magazin
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Kasaba Doktoru
16:30 Ana Haber
16:55 Kapanış Töreni
17:05 Kupa Saati
18:00 2022 Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa"
20:30 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:00 Hayallerinin Peşinde
03:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:50 Kapanış
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