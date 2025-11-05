Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Derya Bedavacı, zaman zaman da hayranlarıyla samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı fitliğini spor ve diyete bağladı.

2.5 ayda tam 7 kilo verdi! Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı fitliğinin sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 1

Tövbe, Deme, Ama Geçecek, Sende Kaldı Yüreğim gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, son dönemde verdiği kilolarıyla dikkat çekiyor.

2.5 ayda, 7 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi.

2.5 ayda tam 7 kilo verdi! Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı fitliğinin sırrını ilk kez açıkladı - Resim : 2

"ARTIK DİYET YAPIYORUM"

Derya Bedavacı, "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" dedi.