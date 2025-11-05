Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Derya Bedavacı, zaman zaman da hayranlarıyla samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı fitliğini spor ve diyete bağladı.

Tövbe, Deme, Ama Geçecek, Sende Kaldı Yüreğim gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, son dönemde verdiği kilolarıyla dikkat çekiyor.

2.5 ayda, 7 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi.

"ARTIK DİYET YAPIYORUM"

Derya Bedavacı, "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" dedi.