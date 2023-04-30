2,5 aydır her sabah hasarlı evinin önünde oturuyor! 'Ağlayıp gidiyorum'

Hasar nedeniyle giremediği, bir süre önce ölen eşiyle hatıralarının olduğu evinin önüne yaklaşık 2,5 aydır gelip oturan Halime Pehlivan, “Her sabah buraya geliyorum, belki ‘Evinize girebilirsiniz’ derler diye bekliyorum. Ağlayıp gidiyorum. Tek kaldım, çocuklarım da yok” dedi.

2,5 aydır her sabah hasarlı evinin önünde oturuyor! 'Ağlayıp gidiyorum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Kent genelinde 414 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralandı. Eski evinde asansör olmadığı için 2021’de kalp rahatsızlığı bulunan eşi Abdüllatif Pehlivan (84) için Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi’ndeki 8 katlı Şahin 2 Apartmanı’nın 4’üncü katındaki daireyi satın alan Halime Pehlivan, bundan 1 hafta sonra eşini kaybetti.

Yalnız yaşamaya başlayan Pehlivan’ın apartmanı 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Yalnız olduğu ve korktuğu için çadıra gitmeyen Pehlivan, zaman zaman komşularında ve yeğeninde kalmaya başladı. Pehlivan, yaklaşık 2,5 aydır, hasarlı binanın önüne gelip oturuyor.

‘HER SABAH GELİYORUM’

Her sabah apartmanın önüne geldiğini söyleyen Pehlivan, “Belki biri ‘Evinize girebilirsiniz’ der diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Ev hasar alınca sokakta kaldım. Depremden iki yıl önce bu evi eşim için aldım. Diğer evde asansör olmadığı için, rahatça eşimi hastaneye götüreyim, diye aldım. Kalp rahatsızlığı vardı. Bu evde bir hafta kalmadı vefat etti. Ben tek kaldım, çocuklarım da yok. Deprem gecesi evdeydim. Sabaha karşı sallanmaya başladım.

Şiddetli bir şekilde kalktığım zaman yere düştüm. Kalktım kapıya yetiştim. Kapıyı açtım baktım herkes kaçıyor. Ben de kaçtım. Kalacak yerim yok, bir yeğenim var. Bazen onda kalıyorum. Gündüz de gelip evimin önünde kalıyorum. Evime giremiyorum eğer yıkacaklarsa yıksınlar ya da evime gireyim. Sokakta mahvoldum. İlk günler hiç kimsenin yanına gitmiyordum. Bana ‘Çadıra git’ dediler ben yalnız olduğum için korkuyordum, gitmedim. Bana yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Belçika Kupası'nda şampiyon Royal Antwerp Spor
Belçika Kupası'nda şampiyon Royal Antwerp
Suriye’de yaşanan patlamada 2 polis şehit oldu Güncel
Suriye’de yaşanan patlamada 2 polis şehit oldu
Son Dakika... Akşener Büyük Millet Buluşması'nda konuşuyor Siyaset
Son Dakika... Akşener Büyük Millet Buluşması'nda konuşuyor
Napoli şampiyonluğu erteledi Spor
Napoli şampiyonluğu erteledi
Mansur Yavaş: 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak beni tehdit ediyorlar Siyaset
Mansur Yavaş: 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak beni tehdit ediyorlar
Derbinin ilk 11'leri belli oldu. Spor
Derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Tunç Soyer: 14 Mayıs tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi mazlumların zaferi olacak Siyaset
Tunç Soyer: 14 Mayıs tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi mazlumların zaferi olacak