25 bin adet uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: İHA
25 bin adet uyuşturucu ile yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ve Toroslar ilçeleri sınırlarında 4 şüpheli belirlendi. Ekipler, şüphelileri takibe alarak operasyon yaptı. 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, esrar tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 26 adet sikke ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı,3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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