25 bin yıllık sır ortaya çıktı! Dünyaca ünlü piramitle ilgili bilim dünyası ikiye bölündü!

Endonezya’da bulunan Gunung Padang yapısı, 25 bin yıl öncesine uzanan katmanlarıyla tarih kitaplarını yeniden yazdırabilir.

Bilim insanları, bu eserin insan eliyle inşa edildiğini savunurken, uluslararası arkeologlar iddiayı şüpheyle karşılıyor.

BUZUL ÇAĞINDA PİRAMİT ŞOKU: MEDENİYET TARİHİ SİL BAŞTAN MI?

Endonezya Bilim Enstitüsü’nden Dr. Danny Hilman Natawidjaja liderliğindeki ekip, Gunung Padang’ın son buzul çağında şekillendirilmiş bir piramit olduğunu iddia etti.

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Araştırma, insanlık tarihine dair ezberleri bozabilecek bir bulgu olarak yankı uyandırdı.

DÜNYANIN EN ESKİ PİRAMİDİ Mİ, YOKSA DOĞAL BİR TEPE Mİ?

Guinness Rekorlar Kitabı’nda MÖ 2630 tarihli Djoser Piramidi dünyanın en eskisi olarak yer alırken, Gunung Padang’ın 25 bin yıl öncesine dayandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Ancak bazı uzmanlar, yapının insan eseri değil, doğal bir oluşum olduğunu savundu.

BİLİM DÜNYASI AYAKTA: “BU İNSAN YAPIMI OLAMAZ!”

Cardiff Üniversitesi’nden Dr. Flint Dibble, “Yokuş aşağı yuvarlanan taşlar kendi kendine hizalanabilir” diyerek araştırmayı eleştirdi.

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Southern Connecticut’tan Dr. Bill Farley ise, 27 bin yıllık örneklerde insan izine rastlanmadığını vurguladı. Tartışma, bilimsel çevreleri ikiye böldü.

GUNUNG PADANG’IN SIRRI: TAŞ İŞÇİLİĞİ TARIMDAN ÖNCE Mİ BAŞLADI?

Araştırmacılar, yapının çekirdeğinde bulunan masif andezit lavın özenle şekillendirildiğini ve buzul çağında ileri düzey taş işçiliği yapıldığını öne sürüyor. Eğer doğruysa, medeniyetin tarımla başladığı tezi çökebilir.

TARİHİN EN BÜYÜK KEŞFİ Mİ, YOKSA BİR ALDANMACA MI?

Gunung Padang, kimilerine göre insanlık tarihini değiştirecek bir arkeolojik hazine, kimilerine göre ise doğanın şaşırtıcı bir eseri. Bu gizemli yapı, medeniyetin kökenine dair bildiklerimizi sorgulatmaya devam ediyor!