25 binden fazla araç kontrol edildi, 8 bin 774 trafik cezası kesildi!

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 binden fazla araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 774 ayrı trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 25 bin 799 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 774 adet trafik cezası yazılırken, 249 araç trafikten men edildi. Ayrıca 83 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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