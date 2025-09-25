25 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Kaynak: Haber Merkezi
25 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Eylül 2025 kararları yayınlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/237, K: 2025/137 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 5/9/2025 Tarihli ve 10367 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Son Haberler
291 milyon dolar harcanan Türkevi’nde düğün var emekliye ödenek yok
291 milyon dolar harcanan Türkevi’nde düğün var emekliye ödenek yok
Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş sosyal yardımla ayakta!
Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş sosyal yardımla ayakta!
Havalimanı şüpheli dronlar nedeniyle hava trafiğine kapatıldı
Havalimanı şüpheli dronlar nedeniyle hava trafiğine kapatıldı
Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı
Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı
Otobüs yangınına polis müdahalesi
Otobüs yangınına polis müdahalesi