Adıyaman’ın merkez Bahçecik Mahallesi’nde Mehmet Oruç’a ait çiftlikte akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 25 günlük bir buzağı, iki şüpheli kucaklayarak çaldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, şüphelilerden biri ağıla girerek buzağıyı yakalamaya çalıştı.

Dakikalarca süren kovalamaca sonrası başarısız olan şüpheli, yerini diğerine bıraktı. İkinci şüpheli, buzağıyı yakalayıp kucağında dışarı taşıdı. Hırsızlık anları, çiftliğin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olayı fark eden Mehmet Oruç, durumu hemen polise bildirdi. Çiftlikte inceleme yapan ekipler, buzağıyı bulmak ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bölgedeki diğer güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için titizlikle çalışıyor. Mehmet Oruç, buzağısının sağ salim bulunmasını umut ettiğini belirtti.