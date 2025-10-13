Adıyaman’ın merkez Bahçecik Mahallesi’nde Mehmet Oruç’a ait çiftlikte akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 25 günlük bir buzağı, iki şüpheli kucaklayarak çaldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, şüphelilerden biri ağıla girerek buzağıyı yakalamaya çalıştı.

25 günlük buzağıyı kucaklayıp çaldılar - Resim : 1

Dakikalarca süren kovalamaca sonrası başarısız olan şüpheli, yerini diğerine bıraktı. İkinci şüpheli, buzağıyı yakalayıp kucağında dışarı taşıdı. Hırsızlık anları, çiftliğin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

25 günlük buzağıyı kucaklayıp çaldılar - Resim : 2

Olayı fark eden Mehmet Oruç, durumu hemen polise bildirdi. Çiftlikte inceleme yapan ekipler, buzağıyı bulmak ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

25 günlük buzağıyı kucaklayıp çaldılar - Resim : 3

Bölgedeki diğer güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için titizlikle çalışıyor. Mehmet Oruç, buzağısının sağ salim bulunmasını umut ettiğini belirtti.

25 günlük buzağıyı kucaklayıp çaldılar - Resim : 4