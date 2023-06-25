25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 25 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Haziran Pazar kanallarda ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Haziran Pazar televizyonda ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

25 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Deli Saçması

16:15 Veda Mektubu

17:15 Gazi Koşusu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Labirent: Alev Deneyleri

SHOW TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı Yarim

16:30 Öyle Olsun

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

ATV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kar’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Akıncı Çizgi Dizi

12:45 Vermem Seni Ellere

15:50 Üvey Anne

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

TV8 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 El Dorado

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Kasabadaki Yabancı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

STAR TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kısmet

12:15 Kamera Arkası

13:45 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kısmet