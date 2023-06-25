25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 25 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Haziran Pazar kanallarda ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Haziran Pazar televizyonda ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
25 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Deli Saçması
16:15 Veda Mektubu
17:15 Gazi Koşusu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Labirent: Alev Deneyleri
SHOW TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim
16:30 Öyle Olsun
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
ATV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kar’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Akıncı Çizgi Dizi
12:45 Vermem Seni Ellere
15:50 Üvey Anne
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
TV8 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 El Dorado
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Kasabadaki Yabancı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
STAR TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
FOX TV 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kısmet
12:15 Kamera Arkası
13:45 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kısmet