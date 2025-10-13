Türkiye, siber suçlarla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde 5 gün süren geniş çaplı operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına odaklandı.



Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır gibi 25 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 59 şüpheli tutuklanırken, 123’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Operasyonlarda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, sahte oto yedek parça satışı, kiralık bungalov vaadi ve yatırım ortaklığı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.



Ayrıca, bazı şüphelilerin mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, piyasa değeri 73 milyon TL olan 7 araç, 7 tapu ve 10 soğuk cüzdana el konuldu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suçluların peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, şüpheli durumlarda 112’yi arayın” dedi.