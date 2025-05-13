25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu! 84 şüpheli gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandıran 84 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 41 şüpheli tutuklanırken, 43’ü için adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, 84 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucunda; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 84 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Şüphelilerden, 41'i tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

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