25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününe polis engeli! Gözaltılar başladı!

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü için İstanbul Taksim'de ve Karaköy'de toplanmak isteyen kadınlara polis müdahale etti. Barikatları aşmaya çalışan kadınlara gözaltılar başladı.

25 Kasım kapsamında Taksim Tünel'de düzenlenmesi planlanan yürüyüş ve etkinlikler öncesinde Taksim ve çevresi barikatlarla kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında Taksim'de yapılması planlanan yürüyüş öncesi İstanbul Valiliği, Beyoğlu ilçesinde yürüyüş ve etkinliklerin iki gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı. Yasak kapsamında Taksim çevresine barikatlar kurularak çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.

Kadın göstericilerin Galip Dede Caddesinde toplandığı görüldü. Birçok kadın "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz" diyerek slogan attı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİNİ ANDILAR

Grubun kalabalıklaşması üzerine polis Galata Kulesinin önündeki grubu gözaltına aldı. Karaköy'e doğru yönelen kadın göstericilere de polis müdahalesi oldu.

Karaköy vapur iskelesi önünde toplanan bir grup kadın da "Biz hayatı istiyoruz" diyerek slogan attı. Kadınlar öldürülen erkekler tarafından katledilen kadınların isimlerini saydı.