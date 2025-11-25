YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda, CHP Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Saat 12.00’de CHP İl Binası’nda yoğun katılımla yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye’de ulaştığı boyutlar, mevcut iktidarın kadın politikaları ve CHP Kadın Kolları’nın mücadele perspektifi geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Gökkuş’un okuduğu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın 25 Kasım Ortak Basın Açıklaması, kadın örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesini hatırlatarak başladı. Açıklamada, 25 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, Mirabel Kardeşlerin mücadelesinden günümüze taşınan evrensel bir direniş sembolü olduğuna vurgu yapıldı.

“Bu ülkenin karanlığına rağmen kadınların dayanışması hâlâ en büyük ışık, en büyük cesarettir.” sözleriyle başlayan metinde, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin OECD verilerine göre %38 oranıyla en yüksek seviyede olduğu hatırlatıldı. Kadınların yalnızca öldürülmediği; sistematik şekilde yok sayıldığı, susturulduğu ve adalet mekanizmalarının işletilmemesi nedeniyle yalnız bırakıldığı belirtilerek, şiddetin münferit değil, erkek egemen zihniyetin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Bu ülkede kadınları öldüren bireysel bahaneler değil; erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. ‘Kıskançlık’, ‘ekonomik sıkıntı’, ‘psikolojik sorun’ söylemleri artık bu cinayetleri aklamaya yetmez. Cinnet geçiren erkekler neden patronlarını ya da komutanlarını değil de kadınları hedef alıyor? Çünkü kadını güçsüz zannediyorlar. Asıl vahşet buradadır.”

CHP Kadın Kolları, kadın mücadelesinin yıllardır toplumun her alanında sürdürüldüğünü ve kadın dayanışmasının hiçbir zaman geri çekilmeyeceğini belirterek şu taahhütte bulundu:

“Katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Kadınlar o güçsüzlük masalını çoktan paramparça etti.”

Açıklama, özellikle son yıllarda tartışma yaratan siyasal dilin kadın düşmanlığını beslediği yönündeki eleştirileri de içerdi. İktidar mensuplarının geçmişte yaptığı çeşitli açıklamalar hatırlatılarak, bu söylemlerin kadın cinayetlerini teşvik eden bir iklim yarattığı belirtildi.

Basın açıklamasında CHP Kadın Kolları’nın önemli projelerinden “Siyah Mektuplar” çalışmasına da değinildi. Binlerce kadının kendi yaşadıklarını aktardığı bu mektupların, Türkiye’deki kadınların ortak acısını ve sistematik baskıları gözler önüne serdiği vurgulandı.

“Siyah Mektuplar bu iktidarın yüzüne tutulmuş aynadır. Ya o aynaya bakacaklar ya da kadın dayanışmasının altında ezilecekler.”

CHP’nin iktidara geldiğinde kadın politikaları konusunda atacağı adımlar da net şekilde dile getirildi:

İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konulacak.

6284 sayılı yasa eksiksiz ve etkin şekilde uygulanacak.

Cezasızlık politikaları sona erdirilecek.

Gerçek adalet mekanizmaları işletilecek.

Açıklama, salondaki kadınların da eşlik ettiği güçlü bir sloganla son buldu:

“Kadınlar susmuyor!

Kadınlar direniyor!

Kadınlar kazanacak!

Biz kadınlar: Şiddete mecbur değiliz!”

25 Kasım programı, CHP Aksaray Kadın Kolları’nın kararlılık mesajları ve geniş katılımıyla tamamlandı.