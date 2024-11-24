25 Kasım’da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller merak ediliyor

Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, İç Anadolu'ya yönelerek pek çok kenti beyaza bürüdü. Ankara, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerde kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, vatandaşlar güne kar örtüsüyle uyandı.

Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı, kar kalınlığını 30 santimetreye çıkardı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kayan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

METEOROLOJİDEN 55 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı hava durumu raporunda 20 il için turuncu, 35 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Fırtına, sağanak ve kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken, ulaşımda aksamalar, sel, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

25 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilik ve kaymakamlıklardan ilerleyen saatlerde yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

25-28 Kasım arasında soğuk hava dalgasının etkisi sürecek. Kar yağışı, fırtına ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor. Vatandaşların Meteoroloji’nin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.