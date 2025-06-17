25 kiloya düşmüştü: Nihal Candan yeniden yoğun bakımda!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
25 kiloya düşmüştü: Nihal Candan yeniden yoğun bakımda!

Ünlü fenomen Nihal Candan’a anoreksiya teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Candan’ın durumu yeniden ağırlaştı. Kilosu 25’e düşen fenomen ikinci kez yoğun bakıma kaldırıldı.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında kutlamıştı. Tedavi olmayı reddettiği konuşulan Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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"KRİTİK BİR SÜREÇTE"

Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

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"Umut anneyle (Nihal Candan'ın annesi) konuştuk. Biliyorsunuz devlet hastanesinde şu an ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine 'istemiyorum' demesine rağmen çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz."

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