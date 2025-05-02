25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" operasyonunda 15 kişilik çete çökertildi. 25 milyon liralık vurgun yapan şebekenin 16 aracın işlem yapıldığı ortaya çıktı. Batman’da işlem yapılmak üzere 22 araç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip menfaat sağlayan şahıslara yönelik 15 Aralık 2024 tarihinde teknik takip başlattı. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda "change" olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 araca el konulurken 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede 16 aracın change olduğu belirlenirken 6 aracın incelemesi ise devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 zanlı adliyeye sevk edilirken, organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapan şahısların yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

25 milyonluk vurgun: 'Change' araç çetesi çökertildi!

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