25 santim boyundaki etçil çekirge Türkiye'de. Görenlerin tüyleri diken diken oluyor

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
25 santim boyundaki etçil çekirge Türkiye'de. Görenlerin tüyleri diken diken oluyor

Batman Sason’da yangın bölgesinde rastlanan 25 santimetre büyüklüğündeki etçil çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında incelemeler yapan ekipler, yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge ile karşı karşıya kaldı.

Dev etçil çekirgeyi elinde bir süre inceleyen ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadının ardından ortaya çıktığını, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenmesini sağlayan "saga ephippigera" cinsi çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirdi.

aw236435-01.jpg

aw236435-02.jpg

aw236435-03.jpg

İlgili Haberler
Yunus balığı balıkçıların ağına takıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi
Son Haberler
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da Spor
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia Gündem
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı Spor
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar Gündem
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat Gündem
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat
Çöp ev baskınında polis yaralandı Yerel Haberler
Çöp ev baskınında polis yaralandı
Motosiklet tutkunları kaza yaptı Gündem
Motosiklet tutkunları kaza yaptı