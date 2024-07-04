25 santim boyundaki etçil çekirge Türkiye'de. Görenlerin tüyleri diken diken oluyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında incelemeler yapan ekipler, yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge ile karşı karşıya kaldı.

Dev etçil çekirgeyi elinde bir süre inceleyen ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadının ardından ortaya çıktığını, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenmesini sağlayan "saga ephippigera" cinsi çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirdi.