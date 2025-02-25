TBMM Genel Kurulu toplandı (25 Şubat 2025)

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Önder Aksakal, Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığın, Yunan makamlarının her türlü baskı ve asimilasyon politikalarına rağmen bölgedeki varlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasına ilişkin süreçlere dikkati çeken Aksakal, adında Türk geçen yeni dernek kurma çabalarının da Yunan makamlarınca reddedildiğini belirtti.

Türk azınlığın eğitim alanındaki özerk yapısına da Yunan makamlarınca müdahale edildiğini aktaran Aksakal, azınlık okullarının yaşadığı sorunları anlattı.

Siyasi temsil konusunda da Türk azınlıklara engellerin çıkarıldığını dile getiren Aksakal, "Bu sosyoekonomik baskılar, göçlere ve bölgede demografik yapının değişmesine yol açmaktadır." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de Kırıkkale'nin savunma sanayisi konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, bu alanda okul ve fakültelerin açılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kırıkkale'de savunma sanayisi meslek liselerinin açılmasını isteyen Öztürk, "Makine Kimya'dan emekli olan tekniker, teknisyen ve ustaların da yıllarca edinilen tecrübelerden faydalanmak adına uygulamalı eğitim sürecine dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Uygulama için pilot bölge olarak Kırıkkale'yi işaret eden Öztürk, söz konusu uygulamayla yerli ve milli teknolojiye nitelikli eleman sağlanacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ YALNIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise son dönemde Akdeniz'de yeni bir düzenin ve önemli değişikliklerin meydana geldiğini kaydetti.

ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle (GKRY) askeri ve siyasi işbirliği yapması ve Kıbrıs konusunda "ilk defa açıkça taraf olmasının", Türkiye açısından "endişe verici" olduğunu belirten Özdemir, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki nüfus alanının daraltılmasına yönelik politikaların uygulandığına dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 53 yıl sonra Güney Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini, ancak Türk tarafına uğramadığını hatırlatan Özdemir, "Görünen o ki Rum yönetimi, Yunanistan, Amerika, Avrupa ve bazı Arap ülkeleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik çalışma yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın, KKTC politikasını eleştiren Özdemir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs ve Mavi Vatan'a ilişkin genel görüşmeyle, gerekirse kapalı oturumla Meclis'i bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve beraberindeki heyet, Genel Kurul'daki çalışmaları bir süre izleyerek, kordiplomatik locadan milletvekillerini selamladı.