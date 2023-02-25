25 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Şubat Cumartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

25 ŞUBAT CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

15:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

16:45 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaşkn Hırsızlar (Yabancı Sinema)

22:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Şaşkın Hırsızlar (Yabancı Sinema)

04:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Can Feda (Yerli Sinema)

14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

01:10 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)

23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

01:45 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayatımın Şansı

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Dokuz Oğuz

14:15 Ego

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:15 Ego

01:15 Taçsız Prenses

03:15 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

08:45 Çöp Adam

11:00 Gecenin Ucunda

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

21:30 Kuşatma (Yabancı Sinema)

23:00 Çöp Adam

01:15 Ömer

03:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Sıfırıncı Gün

12:15 Tuzak

14:15 Kırmızı Oda

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yürek Çıkmazı

13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:50 Yürek Çıkmazı

05:30 Kapanış