25 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 25 Şubat Cumartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 25 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 25 Şubat Cumartesi televizyonda ne var? 25 Şubat Cumartesi bugün hangi diziler var?
25 ŞUBAT CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
14:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
15:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
16:45 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaşkn Hırsızlar (Yabancı Sinema)
22:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:15 Şaşkın Hırsızlar (Yabancı Sinema)
04:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Can Feda (Yerli Sinema)
14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
01:10 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)
23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
01:45 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayatımın Şansı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Dokuz Oğuz
14:15 Ego
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:15 Ego
01:15 Taçsız Prenses
03:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
08:45 Çöp Adam
11:00 Gecenin Ucunda
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
21:30 Kuşatma (Yabancı Sinema)
23:00 Çöp Adam
01:15 Ömer
03:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Sıfırıncı Gün
12:15 Tuzak
14:15 Kırmızı Oda
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yürek Çıkmazı
05:30 Kapanış