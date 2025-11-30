Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz dev firmaları da vurdu. Meyve-sebze sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Saraylım Tarım, yaşadığı mali krizden çıkamayarak konkordato ilan etti. Şirketin başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi; üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

Mahkeme, Saraylım Tarım'ın yanı sıra aynı grup bünyesinde yer alan dört şirket ve ortakları için de benzer karar verdi.

Şirketlerin kaderini belirleyecek duruşma ise 28 Ocak 2026'da görülecek.

TÜRKİYE'DEN 25 ÜLKEYE İHRACAT

Çorum'da kurulan Saraylım Tarım, Türkiye'nin 35 ilinden temin edilen yaş meyve ve sebzelerin işleyerek 25 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görüldü.