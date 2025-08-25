25. Ulusal Anatomi Kongresi Ordu’da başladı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Cömert gibi önemli isimlerin katıldığı kongre, bilim dünyasının bir araya gelmesini sağladı.

Kongrede konuşan Prof. Dr. Ayhan Cömert, derneğin akreditasyon sürecine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ayrıca, Nöroanatomi, Klinik Anatomi, Radyolojik Anatomi ve Biyomekanik Anatomi gibi alt çalışma grupları oluşturulacak ve bu gruplar uzmanlık ve doktora sonrası tecrübe paylaşımını artıracak. Cömert, öğrenci ve asistanlara olan desteğin devam edeceğinin altını çizdi.

ORDU’NUN BİLİMSEL POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

Prof. Dr. Orhan Baş, açılış konuşmasında anatomi biliminin hekimlikteki önemine değindi ve kongrenin Ordu için önemli bir bilimsel etkinlik olduğunu belirtti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun bilimsel potansiyelini vurgularken, şehirdeki bilimsel çalışmalara dikkat çekti. Başkan Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gibi inovatif projelerin Ordu'da başladığını müjdeledi.

Açılışın ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Temel Tıp” başlıklı sunumuyla oturumlara başladı. Kongre, 28 Ağustos’ta sona erecek ve alanında uzman isimler farklı temalarda bildiriler sunacak