25 Yaş Üzeri Araç Sahipleri ÖTV'siz Yeni Araç Alabilecek

2019 yılından bu yana uygulamada olmayan hurda araç teşviki, 2024 yılında yeniden gündeme geldi. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifiyle, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya verecek olan kişiler, sıfır kilometre yerli üretim araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden alabilecek. Bu, aracını hurdaya vermek isteyenler için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NEDİR?

Hurda araç teşviki, eski ve yaşlı araçların trafikten çekilerek çevre dostu bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bu tür araçlar, çoğunlukla çevreye zarar verirken, yüksek bakım ve onarım masrafları da sahiplerini ekonomik açıdan zorlamaktadır. Öte yandan, bu araçlar trafikte güvenlik riski oluşturmakta ve daha fazla kaza yaşanmasına neden olabilmektedir.

Yeni yasa teklifine göre, 25 yaş ve daha büyük araçların hurdaya verilmesi durumunda, sahiplerine sıfır kilometre araç alırken ÖTV muafiyeti sağlanacak. Ancak bu muafiyet yalnızca Türkiye'de üretilen yerli araçlar için geçerli olacak. Ayrıca, bu teşvik yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.

Kanun teklifinde, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının sürekli arttığına dikkat çekilerek, yaşlı araçların hem çevre hem de ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı. TÜİK verilerine göre, 2024 yılının Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının 30 milyonu geçtiği, bu araçların yaş ortalamasının ise 14,5 olduğu belirtildi. Özdemir, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasının ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacağına dikkat çekti.