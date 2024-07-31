25 yaşındaki genç şelalede boğuldu

Kadirli’den arkadaşlarıyla birlikte Karasu Şelalesi’ne piknik yapmak için gelen Ahmet Akboğa, serinlemek amacıyla şelaleye girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Akboğa’yı fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, genci sudan çıkartarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.

İlk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Akboğa, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.