25 yaşındaki gencin kahreden ani ölümü!

Kaynak: İHA
25 yaşındaki gencin kahreden ani ölümü!

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde aniden fenalaşan 25 yaşındaki Nuri Savaş, sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Savaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savaş'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Daday ilçesinde Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çamkonak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı