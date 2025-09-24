25 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

Kaza, dün sabah saatlerinde, D-130 kara yolunun Gölcük ilçesi geçişi Hisareyn Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Ali Kurt'un hakimiyetindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kurt yola savrulurken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin kontrolünde Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi, bugün yakınları tarafından Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklı Sanayi Camisi'ne götürüldü.
Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kurt'un bir otomobil bayisinde çalıştığı öğrenildi.