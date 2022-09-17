Ünlü fenomen çekilişi kazanan 5 takipçisiyle cinsel ilişkiye girecek

Haberler com'da yer alan bilgilere göre, Brezilya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral, son günlerde yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Göğüs ölçülerini küçültmek için estetik operasyon yaptıracağını açıklayan Cabral, parasının yetmemesi üzerine ilginç bir yönteme imza attı.

Fenomen isim estetik ameliyatının ücretini takipçilerinden alacak. Cabral, sosyal medyadan yapacağı bir çekilişle 5 talihli isimle geçireceği zamanın sonunda ise estetik operasyonu için gerekli olan parayı toplayabileceğini itiraf etti ve takipçileri arasında çekiliş gerçekleştirdi. Kazananlar önümüzdeki günlerde belli olacak.



Sosyal medyadaki cinsel ilişki çekilişi fikrinin şaka olarak ortaya çıktığını ifade eden Cabral, "Estetik ameliyat için bekleme listesindeydim. Bu prosedür çok pahalı. Bu çekilişi şaka olsun diye yapmaya karar verdim. Ancak o kadar yoğun bir taleple karşılaştım ki bir anda gerçeğe dönüştü" dedi.