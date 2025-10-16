Kadın cinayetinin yeni adresi İzmir Konak oldu. A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru’ya bıçakla saldırdı. Duru kanlar içinde yerde kalırken, A.Ç kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakaladı. A.Ç.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformlarının verilerine göre Eylül ayında 20 kadın öldürüldü, 22 kadının ölümü şüpheli bulundu.

Vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve katillere emsal teşkil etmesi amacıyla 'caydırıcı' cezalar verilmesi için sık sık yetkililere çağrıda bulunuyor.