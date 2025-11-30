Magazin dünyasının en önemli kuruluşlarından Magazinci.com tarafından düzenlenen ‘25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri’, Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye televizyon, sinema, tiyatro, müzik, siyaset ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Magazinci.com internet sitesinin imtiyaz sahibi Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliğinde yapılan organizasyonun sunuculuğunu Duygu Canbaş üstlendi. Sosyal medya röportajlarını Ayper Kaya yaparken kırmızı halı sunuculuğunu ise Cennet Külekçi gerçekleştirdi. 60’tan fazla ödülün verildiği gecenin sürprizi Hollandalı dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Franky Lankester oldu. Oyuncu, ‘Uluslararası Başarı Ödülü’nü Star Wars film serisinin karakteri Darth Vader’ın elinden aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü temasıyla gerçekleştirilen gecede eğitim emekçileri unutulmazken Yeşim Salkım’ın, sözlerini Seda Akay’ın yazdığı ‘Deli Mavi’yi sahnede canlı canlı seslendirmesi geceye damga vurdu. Bu yıl içinde kaybettiğimiz ünlü isimler anılırken Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım ve Hazal’ın Muazzez Abacı’nın dillerden düşmeyen ‘Vurgun’ şarkısını koro halinde söylemeleri büyük alkış aldı.

Tuğba Özerk’in artık ‘Hata’lara kapısı kapalı

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Tuğba Özerk, Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri ‘Hata’yı modern ve yalın bir düzenlemeyle yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkının duygusunu koruyarak ona kendine özgü bir tını katan sanatçı, sade ama etkileyici prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Şarkının düzenlemesinde Onur Betin imzası bulunuyor.

Tuğba Özerk, proje hakkında duygularını dile getirdi: “Sezen Aksu’nun şarkıları hayatımızın pek çok farklı dönemine dokunur. ‘Hata’ benim için her zaman özel bir parçaydı. Aynı zamanda bu şarkı, bana yapılmış üst üste hataları da hatırlatıyor. Zamanla bu hataların nasıl yanlışa dönüştüğünü gördüm ve bu süreçte hayatımdan birçok insanı çıkardım. Artık kimsenin bana yanlış yapmasına, büyük hatalarına alan açmayacağım.”

Ünlü isimleri bir araya getiren anlamlı proje

Sanat, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları, Mehmet Yıldırım ve sanatçı Banu Zorlu’nun ev sahipliğinde Ataköy’de düzenlenen özel kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte, Doğu’da okuyan çocuklara kitap bağışı yapılarak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

Mehmet Yıldırım ve Banu Zorlu, böylesine değerli bir projeye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca yakında hayata geçecek olan sinema projeleri ve yeni TV programları için de ilk müjdeleri verdi. Etkinlik, model ve şarkıcı Ece Gürsel’in yanı sıra iş dünyasının sevilen isimleri Şükran Tercanlı, İlayda Kaçar ve Sevilay Karabulut’un da katılımıyla renklendi.

Ece Gürsel, sahne çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Banu Zorlu ise, verdiği kilolarla dikkat çekerken özel hayatına dair merak edilenleri paylaştı.