25 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Dev şirketin referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi büyük sanayi kuruluşları bulunuyor.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

1998 yılında kurulan Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., konkordato talebiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesi gereğince gerekli belgeleri eksiksiz sunduğunu belirledi. Bunun üzerine 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme kararıyla birlikte şirketin malvarlığının korunması için gerekli tüm hukuki önlemlerin alınmasına hükmedildi. Bu süreçte Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür geçici konkordato komiserleri olarak atandı. Alacaklılar, konkordato ilanından itibaren yedi gün içinde mahkemeye itirazda bulunabilecek.

KONKORDATO SÜRECİNİN GELECEĞİ EYLÜL’DE NETLEŞECEK

Konkordato başvurusunun nihai değerlendirmesi 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında şirketin mali durumu ve sunulan plan detaylı şekilde ele alınacak.

25 YILI AŞKIN SÜREDİR SEKTÖRDE HİZMET VERİYOR

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çeliklerinin tedarikini sağlıyor. Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, el aletleri, bağlantı elemanları, kalıp ve ağır makine sanayi gibi sektörlere hizmet sunan şirket, haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştiriyor.

ELİF TÜLAY KORKMAZ 2012’DEN BU YANA YÖNETİMDE

Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini 2012 yılından bu yana Elif Tülay Korkmaz yürütüyor. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Korkmaz, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yönetim kurulu üyesi ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği Demir Çelik Komisyonu üyesi olarak da görev alıyor.