250 bin liranın faiz getirisi kanatlanıp uçtu. İki banka rakiplerini geride bıraktı

Küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, altın ve döviz fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ekonomistlerin daha önce öngördüğü faiz indirimleri, bu gelişmelerle rafa kalktı.

Uzmanlar, mevcut koşullarda faiz düşüşünün mümkün olmadığını belirtiyor. Türkiye’de ise alım gücü düşen vatandaşlar, geçim derdine çare arıyor. Kimisi eski araçlarını satıyor, kimisi tarlasını kiraya veriyor ya da elden çıkarıyor. Ellerine geçen parayı değerlendirmek isteyenler ise bankaların kapısını çalıyor.

Bankalar, vatandaşın birikimlerini kendilerine çekmek için faiz oranlarında yarışıyor. 250 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda getirisi, bankalar arasında büyük farklılık gösteriyor. Denizbank ve Odeabank, bu yarışta öne çıkarak 250 bin TL’ye 9.871 TL faiz getirisi sunuyor.

Bu oran, diğer bankaları geride bırakıyor. Ancak bazı bankaların düşük faiz oranları verdiği de dikkat çekiyor. Örneğin, bazı kamu bankalarının aynı miktar için sunduğu getiri 6.000 TL civarında kalıyor.

VATANDAŞ ÇARESİZ

Ankara’da yaşayan bir emekli, “2009 model Albea aracımı 290 bin TL’ye sattım. Akaryakıtın litresi 50 TL’yi geçti, arabaya benzin koyacak gücüm yoktu. 250 bin TL’yi faize yatıracağım. 14.250 TL’lik emekli maaşım, faizden gelecek parayla 24 bin TL’yi bulacak. Böylece birkaç ay rahat nefes alırım” diyor. Bu hikâye, vatandaşın geçim mücadelesini özetliyor.

Ekonomistler, küresel piyasalardaki belirsizliğin faiz oranlarını daha da artırabileceğini öngörüyor. Türkiye’de enflasyonun yüksek seyri, bankaların faiz oranlarını rekabetçi tutmasını sağlıyor. Ancak düşük faiz veren bankalar, vatandaşın tepkisini çekiyor. Uzmanlar, kısa vadede yüksek faiz oranlarının devam edeceğini vurguluyor.