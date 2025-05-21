250 bin liranın faiz getirisi uçtu. Bir banka rakiplerini arkasına aldı

Mevduat faizleri, son haftalarda ulaştığı zirve seviyeyi korumayı devam ettiriyor. Uzmanlar, kritik eşiğin artık geride bırakıldığını düşünüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında başlattığı sıkı para politikası, finansal piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı.
Döviz rezervlerindeki artış ve Türkiye'nin risk primindeki gerileme dikkat çekerken, mevduat faiz oranlarında da istikrar sağlandı. En yüksek faiz oranı yüzde 53 düzeyinde sabit kaldı.
PİYASALARDA SIKI PARA POLİTİKASININ ETKİSİ HİSSEDİLİYOR
Mart ayından bu yana süren parasal sıkılaşma, Türk Lirası'na olan talebin artmasına yol açtı.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puan seviyesine kadar gerilerken, piyasalarda faizlerde tepe noktasının görülmüş olabileceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi.
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 6 bin 707 TL
Vade Sonu: 256 bin 707 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 8 bin 11 TL
Vade Sonu: 258 bin 11 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 8 bin 197 TL
Vade Sonu: 258 bin 197 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 8 bin 942 TL
Vade Sonu: 258 bin 942 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 9 bin 315 TL
Vade Sonu: 259 bin 315 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 9 bin 501 TL
Vade Sonu: 259 bin 501 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 9 bin 501 TL
Vade Sonu: 259 bin 501 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 9 bin 678 TL
Vade Sonu: 259 bin 678 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 9 bin 872 TL
Vade Sonu: 259 bin 872 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 7 bin 899 TL
Vade Sonu: 257 bin 899 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 8 bin 455 TL
Vade Sonu: 258 bin 455 TL