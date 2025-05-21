250 bin liranın faiz getirisi uçtu. Bir banka rakiplerini arkasına aldı

Mevduat faizleri, son haftalarda ulaştığı zirve seviyeyi korumayı devam ettiriyor. Uzmanlar, kritik eşiğin artık geride bırakıldığını düşünüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında başlattığı sıkı para politikası, finansal piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı.

Döviz rezervlerindeki artış ve Türkiye'nin risk primindeki gerileme dikkat çekerken, mevduat faiz oranlarında da istikrar sağlandı. En yüksek faiz oranı yüzde 53 düzeyinde sabit kaldı.

PİYASALARDA SIKI PARA POLİTİKASININ ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Mart ayından bu yana süren parasal sıkılaşma, Türk Lirası'na olan talebin artmasına yol açtı.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puan seviyesine kadar gerilerken, piyasalarda faizlerde tepe noktasının görülmüş olabileceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 6 bin 707 TL

Vade Sonu: 256 bin 707 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 8 bin 11 TL

Vade Sonu: 258 bin 11 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8 bin 197 TL

Vade Sonu: 258 bin 197 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 8 bin 942 TL

Vade Sonu: 258 bin 942 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 9 bin 315 TL

Vade Sonu: 259 bin 315 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 9 bin 501 TL

Vade Sonu: 259 bin 501 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 9 bin 501 TL

Vade Sonu: 259 bin 501 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 9 bin 678 TL

Vade Sonu: 259 bin 678 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 9 bin 872 TL

Vade Sonu: 259 bin 872 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 7 bin 899 TL

Vade Sonu: 257 bin 899 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 8 bin 455 TL

Vade Sonu: 258 bin 455 TL