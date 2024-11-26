300 bin liranın getirisi uçtu. Bankaların faiz yarışı kızıştı

Alım gücü düşen vatandaş, geçinebilmek için ikinci el aracını, arsasını, hatta evini bile satarak birikimlerini mevduat faizlerine yatırıyor.

12 bin 500 TL devletten emekli aylığı aldığını söyleyen bir vatandaş "Bu parayla geçinebilmemin imkanı yok. Bir bardak çay bile kahvehanelerde 8 TL'den satılıyor. Simitin fiyatı 15 TL. Çay simit 23 TL yapıyor. Ev kirası çıkın. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, su faturalarını toplayın. Günlük ekmek fiyatını da koyun. Bakın kaç TL ediyor. İkinci el aracımı 330 bin TL'ye sattım. 30 bin TL'yi borcum için ayırdım. 300 bin TL'ye faize koydum. Maaşım 25 bin TL'ye yaklaştı" dedi.

İşte banka banka mevduat faiz getirisi hesaplamaları ve en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar…