250 hacı Suriye'de mahsur kaldı

Suriye'deki iç savaşın şiddetlenmesi ve isyancıların büyük bir zafer kazanmasının ardından, yaklaşık 250 Pakistanlı hacı, ülkede mahsur kaldı. Şiddetli çatışmaların ortasında, uçuşlar iptal edildi ve Suriye'nin başkenti Şam'daki havaalanı isyancılar tarafından kapatıldı. Cham Wings Havayolları'nın yöneticisi Tariq Samiullah, isyancıların havaalanını kapattığını ve bu nedenle Lahore'ye yapılacak uçuşun iptal olduğunu doğruladı. Ayrıca 11 Aralık'taki Karachi uçuşunun da iptal edildiği bildirildi.

DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suriye'nin başkenti Şam'da gerginlik artarken, Sayyidah Zaynab bölgesindeki çatışmalar nedeniyle büyük bir panik yaşanıyor. Hacıların bulunduğu bölgede durumun giderek daha da kötüleştiği ve seyahat programlarında belirsizliklerin oluştuğu bildirildi. Uçuş iptalleri ve havaalanı kapanışı, Pakistanlı hacıların ülkelerine dönmesini imkansız hale getirdi.

Suriye'deki iç savaşta önemli bir gelişme yaşandı. İsyancılar, Şam'ı ele geçirerek Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı kaçmaya zorladı ve Baas rejiminin 50 yıl süren iktidarına son verdiklerini ilan etti. İsyancıların bu ani zaferi, dünya çapında şok etkisi yarattı. Şam'da büyük kalabalıklar, "Özgürlük!" sloganları atarak isyanı kutladı. Aynı zamanda, Sednaya hapishanesinin isyancılar tarafından kurtarıldığı ve burada yıllardır tutulan siyasi mahkûmların serbest bırakıldığı bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KRİZ YÖNETİM BİRİMİ’Nİ AKTİFLEŞTİRDİ

Suriye'deki gelişmeler ışığında Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede mahsur kalan vatandaşları için Kriz Yönetim Birimi'ni (CMU) devreye soktu. Pakistanlı vatandaşlara, Dışişleri Bakanlığı'nın telefon hattı ve e-posta adresinden iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu. Bakanlık, Şam’daki Pakistan Büyükelçiliği’nin de aktif şekilde çalışarak, vatandaşların yardım taleplerini karşılamaya devam ettiğini açıkladı.

Pakistanlılar İçin Yardım Çalışmaları Sürüyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki çatışmaların gidişatına göre vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki Pakistanlı vatandaşlar ve aileleri, krizle ilgili en son gelişmeleri öğrenmek ve yardım almak için Kriz Yönetim Birimi ile irtibata geçebilecekler.

Suriye'deki iç savaşın geldiği bu noktada, Pakistan'ın tüm konsolosluk ve diplomatik kaynaklarını harekete geçirdiği ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı bildirildi.