252.000 öğrenciye ücretsiz sırt çantası ve okul malzemesi sağlayacak

Yardım kuruluşu “Ready for Learning” girişimi, bölgedeki en büyük ücretsiz sırt çantası dağıtım programı olmaya hazırlanıyor. Cradles to Crayons kampanyanın amacını "Eğitimin önündeki gizli engelleri ortadan kaldırmak ve çocukların kendilerini güvende, değerli ve öğrenmeye hazır hissetmelerini sağlamak için tasarlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Kuruluş sırt çantaları, yeni klasörler, defterler, kalemler, boya kalemleri ve diğer malzemelerle birlikte gelecek ve Massachusetts, Chicago, Wilmington, Delaware, Philadelphia ve Pensilvanya'daki ailelere sunulacak.

The Chi dizisinin yıldızı Cortez Smith "Üst üste 9. kez düzenlenen bu yüksek enerjili etkinlik, 700'den fazla gönüllüyü bir araya getirerek 30.000'den fazla sırt çantasını dolduruyor ve düşük gelirli bölgelerdeki çocuklar ile evsiz aileler için destek topluyor. Bu çocukların hayatlarında gerçek bir fark yarattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

2002 yılında kurulan ve o tarihten bu yana giyim, ayakkabı, bez ve okul malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerini içeren yaklaşık 6 milyon paket, bu kritik kaynaklara erişimi olmayan çocuklara ulaştıran Cradles to Crayons, "çocukların kendilerini güvende, sıcak, öğrenmeye hazır ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları temel giyim malzemelerini hak ettiklerine" inanıyor.