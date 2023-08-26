İzleyiciler 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 26 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 26 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
26 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
14:45 İşte Hayat (Yerli Sinema)
16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
22:45 Ya Çok Seversen
02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
15:30 En Güzel Dönüşüm
16:15 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Yaz Şarkısı
01:30 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:20 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
16:15 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star