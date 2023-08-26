İzleyiciler 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 26 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 26 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

26 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

14:45 İşte Hayat (Yerli Sinema)

16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)

15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)

23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

22:45 Ya Çok Seversen

02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

15:30 En Güzel Dönüşüm

16:15 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Yaz Şarkısı

01:30 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:20 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

16:15 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star