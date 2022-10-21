26. Aydın Doğan Ödülü Alev Ebüzziya'nın

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün, bu yıl 'Seramik Sanatı' alanında verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; ödülün, 'işlerinde Türkiye'nin zengin tarihi ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıması, çanaklarında kullandığı renk, form ve motiflerde töresel kalıntılar barındırması, köklerinden aldığı ilhamla, kendine has geliştirdiği güncel ve zamansız diliyle seramik sanatında örnek teşkil etmesi ve 60 yılı aşkın süredir büyük bir tutarlılıkla sürdürdüğü üretimiyle hem Türkiye'de hem dünyada sanatçılara ilham vermesi nedeniyle sanatçı Alev Ebüzziya'ya takdim edilmesine karar verildiği' belirtildi. Ödül Töreni Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek.