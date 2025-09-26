26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün

Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar belli oldu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35554] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Son Haberler
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga
Kız çocuğunu istismar eden şahsı mahalleli yakaladı
26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
3 katlı binada çıkan yangın korkuttu
