26 gündür kayıptı! 18 yaşındaki kızdan sevindiren haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
26 gündür kayıptı! 18 yaşındaki kızdan sevindiren haber

Eskişehir'ide 26 gündür aranan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kızdan sevindiren haber geldi. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu ailesine kavuştu.

Eskişehir Sivrihisar'da 26 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli kızdan iyi haber geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Elif Ünalan, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istemişti.

Daha önce Elif Ünalan'ın İstanbul'da olduğunu belirlenen ve bulunduğu yerden Eskişehir'e getirilirken engelli kız sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

26 gündür kayıptı! 18 yaşındaki kızdan sevindiren haber

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