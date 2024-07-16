26 ilde sahte alkol operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
26 ilde sahte alkol operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada 26 ilde düzenlenen Çengel 7 operasyonunda 50 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte Alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.
"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “Çengel-7” operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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