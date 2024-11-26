26 Kasım bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA’nın yeni formatına göre grup aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Kritik eşleşmelerin yaşanacağı bugünkü maçlar, kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.
BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE SAATLERİ
Turnuvanın ikinci gününde sahne alacak karşılaşmalar ve başlama saatleri şöyle:
20:45 Slovan Bratislava - Milan
20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid
23:00 Barcelona - Brest
23:00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
23:00 İnter - Leipzig
23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg
23:00 Manchester City - Feyenoord
23:00 Sporting Lizbon - Arsenal
23:00 Young Boys - Atalanta
ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR
Bugünün en dikkat çeken mücadeleleri arasında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasında oynanacak dev maç yer alıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı olan ekipler, sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını artırmak istiyor. Aynı saatlerde oynanacak bir diğer önemli maçta, İtalya temsilcisi İnter, Almanya’nın güçlü ekiplerinden Leipzig’i ağırlayacak.
Geçtiğimiz sezon La Liga’da ve Avrupa sahnesinde gösterdiği performansla dikkat çeken Barcelona, Brest karşısında evinde üç puan arayacak. Öte yandan Avrupa Ligi’ni geçtiğimiz yıl müzesine götüren Atalanta, İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında deplasmanda mücadele verecek.
TEMSİLCİLERİMİZ PERŞEMBE GÜNÜ SAHADA
Türkiye temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta Perşembe günü sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadeleler kadar heyecanla beklenen bu karşılaşmalarda, temsilcilerimizin performansı merak ediliyor.
Futbolseverler, hem Şampiyonlar Ligi’nin hem de Avrupa Ligi’nin temposu yüksek maçlarını takip etmek için geri sayıma geçti.