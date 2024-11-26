26 Kasım bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA’nın yeni formatına göre grup aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Kritik eşleşmelerin yaşanacağı bugünkü maçlar, kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE SAATLERİ

Turnuvanın ikinci gününde sahne alacak karşılaşmalar ve başlama saatleri şöyle:

20:45 Slovan Bratislava - Milan

20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid

23:00 Barcelona - Brest

23:00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain

23:00 İnter - Leipzig

23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg

23:00 Manchester City - Feyenoord

23:00 Sporting Lizbon - Arsenal

23:00 Young Boys - Atalanta

ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

Bugünün en dikkat çeken mücadeleleri arasında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasında oynanacak dev maç yer alıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı olan ekipler, sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını artırmak istiyor. Aynı saatlerde oynanacak bir diğer önemli maçta, İtalya temsilcisi İnter, Almanya’nın güçlü ekiplerinden Leipzig’i ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon La Liga’da ve Avrupa sahnesinde gösterdiği performansla dikkat çeken Barcelona, Brest karşısında evinde üç puan arayacak. Öte yandan Avrupa Ligi’ni geçtiğimiz yıl müzesine götüren Atalanta, İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında deplasmanda mücadele verecek.

TEMSİLCİLERİMİZ PERŞEMBE GÜNÜ SAHADA

Türkiye temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta Perşembe günü sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadeleler kadar heyecanla beklenen bu karşılaşmalarda, temsilcilerimizin performansı merak ediliyor.

Futbolseverler, hem Şampiyonlar Ligi’nin hem de Avrupa Ligi’nin temposu yüksek maçlarını takip etmek için geri sayıma geçti.