26 katlı binada yangın faciası. Korku dolu anlar...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı bir binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yangın saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binada çıktı.

Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu. Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 20 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Okay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

ANKA Haber Ajansına konuşan bir bina sakini yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Saat 22.00'de camı açtım ve 'imdat' çığlıkları duydum. Binadan yoğun duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdik hemen. Aşağı kattakiler tahliye edildi ama 10'uncu kat ve üstü mahsur kaldı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri çıkarttı. Çıkarılanlar arasında zehirlenenler oldu. Bir kişi kendini atmaya çalıştı. İkna edildi, itfaiye yetişti ona."

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ankara'da 26 katlı bir apartmanda çıkan yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü. Şimdiye kadar kötü bir haber yok" açıklamasını yaptı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 26 katlı apartmanda çıkan yangın ile ilgili Mansur Yavaş son gelişmeleri aktardı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, yangının elektrik şaftından başlayarak üst katlara doğru yayıldığını söyledi.

"Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. Apartman sakinleri fark edince birbirlerini uyarmışlar. Çoğu çıktı, 26 kişi de itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Onlar da hastanedeler. Şu ana kadar kötü bir şey duymadık. Güvenlik görevlisi kötü durumda diyorlardı ondan da iyi haber aldık. İnşallah bu şekilde atlatmış olacağız. Binaların içerisinde bir problem yok. Şu anda yangının olduğu ortadaki şafta su basıp orayı sonlandıracaklar inşallah. Nerede olduğu bilinmeyen bir iki daireye de giriliyor. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü. Şimdiye kadar kötü bir haber yok."