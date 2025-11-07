Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletmeler Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen nisan ayında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Acar’ın evinde bulunan 26 kilogram külçe altın ile yüklü miktardaki döviz gündemdeki yerini korurken, Acar'ın memur maaşıyla açıklanamayacak bir mal varlığına sahip olduğu ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan Acar savcılığa teslim edilen ve soruşturmanın tamelini oluşturan mal beyanlarını inceledi.

Şardan, rapora göre Acar'ın yıllık maaş gelirlerini şöyle sıraladı:

2020 yılında 139 bin 508 lira, 2021 yılında 150 bin 273 lira, 2022 yılında 273 bin 552 lira, 2023 yılında 511 bin 116 lira ve 2024’te (11 aylık) 884 bin 229 lira. Bunlar yıllık gelirler.

2024’te temmuzda yapılan memur maaş ayarlaması sonrasındaki yıllık gelirlerine bakıldığında, son altı aylık maaşının net 85 bin 379 lira olduğu anlaşılıyor.

Acar, aldığı 85 bin liralık maaşına karşı bu gelirle bağdaşmayacak büyüklükte bir servete sahip olduğu resmi raporlar ile tespit edildi.

Şubat 2025 tarihli rapora göre, Acar’ın 2015–2024 yılları arasında resmî olarak beyan ettiği mal varlıkları arasında İstanbul, Ankara, Mersin ve Batman’da çok sayıda konut, iş yeri ve arsa, lüks otomobil, yaklaşık 30 milyon TL banka mevduatı ve 2 milyon TL bireysel emeklilik birikimi yer aldı.

Şardan, Acar'ın dudak uçuklatan resmi mal bildirimlerini de tek tek şöyle saydı.

"Emekli bürokrata yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde müfettişlerin mercek altına aldığı emeklilik sürecinde, 28 Kasım 2024 tarihli mal varlığı bildiriminde Acar’ın sahip olduğu mal varlığı raporda şöyle sıralandı:

* 2015’te İstanbul Sultanbeyli’de bir konut,

* 2018’de Ankara Yenimahalle’de bir işyeri,

* 2021’de Mersin Mezitli’de iki ayrı tarihte 2 konut,

* 2023’te Ankara Çankaya’da aynı gün iki işyeri,

* 2023’te Mersin Yenişehir’de bir konut,

* 2024’te Batman merkezde fabrika arsası,

* 2023’te 2 milyon 667 bin 797 lira değerinde 2022 model lüks otomobil,

* Bankalarda toplam 29 milyon 846 bin lira para ve menkul değer,

* İki milyon lira değerinde bireysel emeklilik sözleşmesi birikimi.

Buraya kadar okuduklarınız Acar’ın resmi mal bildirimi."

MALLARI DÜĞÜNDEN ELDE ETMİŞ

Rapora göre Acar, servetinin kaynağının miras, düğün, döviz-faiz kazancı, kripto gelirleri, yeğenlerinden geri alınan mallar olduğunu öne sürdü.

Acar’ın mal beyanı dışında sahip olduğu varlıkları müfettişler, tapu ve banka kayıtları ortaya koydu. Şardan şöyle aktardı:

"* Boşandığı eşine ait 2018 model lüks SUV otomobil,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 800 bin liraya satın alınan konut,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 1 milyon 500 bin liraya satın alınan konut,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te bir milyon liraya satın alınan konut,

* Ankara Çankaya’da 2023’te 490 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Çankaya’da 2023’te 615 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Yenimahalle’de 2019’da 193 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Yenimahalle’de boşandığı eşinin üzerine kayıtlı 2013’te 187 bin liraya satın alınan konut,

* Mersin Yenişehir’de 2023’te 635 bin liraya satın alınan konut,

* Mersin Mezitli’de 2021’de toplam 400 bin liraya alınan iki konut,

* Mersin Mezitli’de boşandığı eşi adına 62 bin 500 lira değerinde konut,

* İstanbul Sultanbeyli’de 2014’te 177 bin 890 liraya satın alınan konut,

* Batman Merkez’de 2024’te 896 bin 500 liraya satın alınan 2 bin 692 m2 arazi,

Acar üzerine kayıtlı 12 taşınmazdan üçünün işyeri, birisinin fabrika arazisi, ikisinin dubleks yazlık villa ve altısının ise apartman dairesi olduğu anlaşıldı. Mülklerin toplam değeri milyonları buluyor. Tapudaki gösterilen rayiç bedellerin de oldukça düşük tutulduğu kaydedildi.

KASA KASA PARALAR

Acar’ın Vakıfbank başta olmak üzere birçok bankada toplam 128 hesap açtığı, çoğunun da birkaç ay içinde kapatıldığı ortaya çıktı.

Ocak 2025 itibarıyla aktif hesaplarda 28 milyon 563 bin TL bulunduğu tespit edilen Acar’ın iki ayrı kiralık kasası olduğu belirtildi. Kasaların en son 25 Ekim 2024’te ziyaret edildiği belirlendi.

Şardan, Acar'ın kasalar ve banka hesaplarıyla ilgili şu ayrıntıları paylaştı.

Müfettişlerin yaptığı tespitlerde, Acar üzerine kayıtlı 12 taşınmazdan üçünün işyeri, birisinin fabrika arazisi, ikisinin dubleks yazlık villa ve altısının ise apartman dairesi olduğu anlaşıldı.

Ayrıca Acar’ın emekli olduktan hemen sonra Aralık 2024’te de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki daire sahibi olduğu apartmanda üçüncü daireyi aldığı müfettişlerce ortaya çıkarıldı.

Araştırmalarda, Acar’a ait bazı devlet ve özel bankalarda Türk lirası ve döviz hesaplarının bulunmasının yanı sıra Vakıflar Bankası Gimat Şubesi’nde iki ayrı kiralık kasa sahibi olduğu belirlendi.

Acar’a ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde emekli bürokratın Vakıflar Bankası bünyesinde 17’si faal, 111’i kapatılmış toplam 128 ayrı hesap kaydı tespit edildi.

Söz konusu hesaplardan dördünün vadeli Türk lirası mevduat, birsinin vadesiz Türk lirası mevduat, üçünün vadesiz döviz, üçünün kredi kartı, ikisinin kiralık kasa, birisinin yatırım, ikisinin altın, birisinin gümüş hesabı olduğu görüldü.

Acar’a ait kapatılan banka hesaplarında ilginç tablo ortaya çıktı. Şöyle ki, söz konusu kapalı hesapların büyük bölümünün 3 gün ile 3 ay arasında kısa süreli çalıştırılıp kapatıldığı saptandı.

Kapatılan hesaplardan 54’nün 2023’te, 67’sinin ise 2024’te sonlandırıldığı kayırlardan belirlendi.

Müfettiş raporuna göre, müfettişlerin araştırma yaptığı dönem olan Ocak 2025 itibarıyla Acar’ın banka hesaplarında toplam 28 milyon 563 bin 153 lira bulundu.

Vakıfbank’ın Gimat Şubesi’ndeki kiralık kasaların Acar tarafından Ocak 2024’te kiralandığı ve en son 25 Ekim 2024 günü ziyaret edildiği banka kayıtlarından anlaşıldı.