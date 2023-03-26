26 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Mart Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Mart Pazar televizyonda ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Mart Pazar televizyonda ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

26 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti / Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm

00:15 Aile / Tekrar

02:45 Gelen Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

11:25 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam / Kolaj

15:55 Kardeşlerim / 83. Bölüm

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:20 Başım Belada / 4. Bölüm

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti / Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm

00:15 Aile / Tekrar

02:45 Gelen Hayat Bildiği Gibi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Güneşi Beklerken

08:30 Asi

10:30 Kraliçe

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Veda Mektubu

16:00 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı / Yeni Bölüm

00:15 Kraliçe

02:15 Hicran

03:00 5N1K

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego / Yeni Bölüm

00:15 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri