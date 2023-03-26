26 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Mart Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Mart Pazar televizyonda ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Mart Pazar televizyonda ne var? 26 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
26 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti / Tekrar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm
00:15 Aile / Tekrar
02:45 Gelen Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
06:35 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:25 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam / Kolaj
15:55 Kardeşlerim / 83. Bölüm
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Başım Belada / 4. Bölüm
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti / Tekrar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm
00:15 Aile / Tekrar
02:45 Gelen Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Güneşi Beklerken
08:30 Asi
10:30 Kraliçe
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı / Yeni Bölüm
00:15 Kraliçe
02:15 Hicran
03:00 5N1K
03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Ego
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego / Yeni Bölüm
00:15 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri