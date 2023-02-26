26 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Şubat Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Şubat Pazar televizyonda ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Şubat Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Şubat Pazar televizyonda ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?
26 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Hercai
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 15 Bir Küçük Gün Işığı
14: 30 Aldatmak
16: 45 Kardeşlerim
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Ateş Kuşları-Tekrar
22: 30 Kim Milyoner Olmak İster?-Kolaj
00: 00 Aldatmak
02: 30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05: 00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:40 Magazin D Pazar
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda'nın mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
23:45 Sinema
01:15 Sinema
02:45 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Hayatımın Şansı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.05 EGO
15.00 Yasak Elma
17.00 Dokuz Oğuz
19.00 Gülbin Tosun ile FOX ana haber hafta sonu
20.00 EGO
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
16:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:55 Yürek Çıkmazı
06:05 Kapanış