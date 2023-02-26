26 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Şubat Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Şubat Pazar televizyonda ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Şubat Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Şubat Pazar televizyonda ne var? 26 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

26 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Hercai

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 15 Bir Küçük Gün Işığı

14: 30 Aldatmak

16: 45 Kardeşlerim

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Ateş Kuşları-Tekrar

22: 30 Kim Milyoner Olmak İster?-Kolaj

00: 00 Aldatmak

02: 30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05: 00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:40 Magazin D Pazar

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda'nın mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

23:45 Sinema

01:15 Sinema

02:45 Kuzey Güney

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Hayatımın Şansı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.05 EGO

15.00 Yasak Elma

17.00 Dokuz Oğuz

19.00 Gülbin Tosun ile FOX ana haber hafta sonu

20.00 EGO

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yürek Çıkmazı

13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

16:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:55 Yürek Çıkmazı

06:05 Kapanış