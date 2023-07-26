26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 26 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

26 Temmuz Çarşamba yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 26 Temmuz Çarşamba yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 26 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 26 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 26 Temmuz Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 26 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 26 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 26 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Takiptekiler (Yabancı Sinema)

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Sta

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