26 ton karpuz bir anda tükendi

Kaynak: DHA
26 ton karpuz bir anda tükendi

Tokat’ın Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana’dan getirdiği 26 ton karpuzu ücretsiz dağıttı. İzdihamın yaşandığı olayda karpuzlar kısa sürede bitti.

Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, ilçe merkezine Adana'dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. 26 ton karpuz toplam 45 dakikada tükendi.

Geçen yıl da ücretsiz olarak karpuz dağıttıklarını ifade eden Mehmet Kutsal, "Bu sene karpuz verimi çok iyi oldu. Dağıtımını yaptığımız karpuz, en kaliteli üründür. Kendi yemediğimizi kimseye vermeyiz. Vatandaşlarımıza bir katkımız olsun istedik ve 1 tır dolusu yaklaşık 26 ton karpuzu bu sene de dağıtıyoruz. Yoğun ilgiden izdiham yaşandı ama herkese yetecek kadar karpuzumuz var" diye konuştu.

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