26 yaşındaki genç evde ölü bulundu, arkadaşı gözaltına alındı

Kaynak: İHA
26 yaşındaki genç evde ölü bulundu, arkadaşı gözaltına alındı

Çorum’da 26 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte uyuşturucu aldığı iddia edilen evde ölü bulundu. Ölen gencin yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Çatal havuz 12. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.Ö. (26), arkadaşı M.D.'nin de bulunduğu evde hayatını kaybetti. Daha sonra eve gelen arkadaşları İ.K.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İ.K.Ö.’nün hayatını kaybettiği teyit edildi. İ.K.Ö.’nün öldüğü sırada yanında bulunduğu iddia edilen M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yapılan incelemelerin ardından İ.K.Ö.’nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere İ.K.Ö.’nün aldığı uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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