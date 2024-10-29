26 yıl önce Erdoğan'a televizyon programında soru sormuştu! Erdoğan'a muhalif olan ünlü siyasetçiyi tanıdınız mı

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, üniversitede öğrenci olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imar dersine girdiğini ve kendisine, "Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana" dediğini ifade etmişti.

CHP'li Başarır'ın Erdoğan'a 32. Gün programında soru sorduğu videosu ortaya çıktı.

Ali Mahir Başarır, "Milli Güvenlik Kurulu hangş konumda hangi konumda olmalı? Ayrıca yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde" Sorusunu sordu.

Erdoğan ise, "Bu konuyu sizlere sormak isterim. Yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz?" Diyerek soruya soruyla cevap verdiği görüldü.

'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana'! Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Erdoğan anısı

NE OLMUŞTU?

Ali Mahir Başarır şunları söylemişti:

"Recep Tayyip Erdoğan'dan ders aldıktan sonra 32. Gün programına geldi. Soru sordum kendisine. O videolar çıktı. Bayağı sohbet ettik. Ben hatta uzun boylu, zayıf yani çok yakışıklıyım demeyeyim ama omuzlarım falan geniş spor yapıyorum. Tayyip Bey, 'Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana' dedi. Keşke dediğini yapsaydım belki bugün başına bu kadar bela olmazdım"