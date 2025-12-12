Yıllardır dokunulmazlık gerekçesiyle işlem yapılmayan dosyanın, avukatların başvurusu üzerine sessiz sedasız yeniden açıldığı ve beraatle sonuçlandığı ortaya çıktı.

AKBİL dosyası soruşturması, 1999 yılında İstanbul’da şehir içi toplu taşımada kullanılan AKBİL sistemi ile 2,6 trilyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan’ın da adının geçtiği dosyada 65 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2003 yılında 29 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Erdoğan için dokunulmazlık gerekçesiyle yargılamanın yapılamayacağını ifade etmişti.

Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde talepte bulunulmuş, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle dosya askıda kalmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Erdoğan’ın avukatları, dosyanın devredildiği mahkemeye dilekçe vererek, diğer tüm sanıkların beraat etmiş olması gerekçesiyle Erdoğan yönünden de davanın ele alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı’nın Anayasal dokunulmazlığını gerekçe göstererek yargılamamıştı. Mahkeme heyetinin değiştiği, yeni heyetin Erdoğan hakkında beraat kararı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığına rağmen yargılamanın nasıl yapıldığı sorusuna, AKP'li kaynakların “Bu durum kararda tartışıldı, Cumhurbaşkanı’nın da rızası vardı” yanıtı verdiği iddia edildi.