﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı

Dev yolcu gemisi Titanik, 1912 yılında trajik bir kazaya karışmış ve bugün de bulunduğu Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine terk edilmişti. Titanik'in en büyük kaşifi Paul Henry Nargolet ve araştırmacı ekibi, 1998 yılında enkazın çevresinde gizemli bir sinyal kaydetti.

Söz konusu sinyalin nereden geldiği bugüne kadar bilinmiyordu. Sonraki keşifler de bu konuda başarısız olmuştu. O zamanlar, bunun başka bir gemi enkazı, bölgenin jeolojik bir özelliği ya da bilinmeyen bir şey olabileceği teorileri ortaya atılmıştı.

Bu yılın başlarında OceanGate tarafından başlatılan keşif gezisinin sonuçları paylaşıldı. Sözkonusu sinyalin deniz hayvanları, mercanlar, ıstakozlar ve balıklar açısından zengin bir sualtı ekosisteminden kaynaklandığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER HAYRAN BIRAKTI

Sırtın keşfine ilişkin inanılmaz görüntüler, bölgenin bir dizi deniz yaşamıyla dolup taştığını gösteriyor. North Carolina Wilmington Üniversitesi Deniz Bilimleri Merkezi'nde araştırma profesörü ve OceanGate Expeditions baş bilim adamı olan Dr. Steve W. Ross yaptığı açıklamada, "Süngerlerin, bambu mercanlarının, diğer soğuk su mercanlarının, bodur ıstakozların ve balıkların çeşitliliği ve yoğunluğu karşısında hayrete düştük" dedi.



Ross sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce bilinmeyen bu ekosistemin ortaya çıkarılması, Titanik ve çevresindeki deniz biyolojisiyle bir karşılaştırma yapma fırsatı da sunuyor. Benzerlikler ve farklılıklar derin deniz ortamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır."

Bölgeden video görüntüleri, fotoğraflar ve çevresel DNA analizi için su örnekleri toplandı. Bu sayede resifteki biyolojik çeşitliliğin boyutu ölçülebilecek ve derin denizlerdeki okyanus yaşamının nasıl hayatta kaldığı, geliştiği ve dağıldığına dair hayati bilgiler elde edilebilecek.

ARAŞTIRMALAR 2023 YILINDA DA DEVAM EDECEK

Edinburgh Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Uygulamalı Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi Profesörü Dr. Murray Roberts, "Bu hassas ekosistemlerin hak ettikleri ilgi ve korumayı görmelerini sağlamak için bu bilgileri bilim camiası ve politikacılarla paylaşmamız gerekiyor" dedi.

OceanGate'in Titanik ve çevresindeki bölgeye yönelik araştırmaları 2023 yılında da devam edecek ve bu derin deniz ortamlarının büyüleyici faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.